Covid: Calabria, aumentano ancora contagi e tasso positività

(ANSA) - CATANZARO, 24 MAR - Aumentano ancora i contagi da Covid in Calabria. Rispetto a ieri se ne registrano 3.452 in più, con il totale che raggiunge quota 277.105. Incremento anche per il tasso di positività, che passa dal 20,07 di ieri al 21,85%, con 15.802 tamponi effettuati (dato complessivo 2.569.224). I nuovi decessi sono 11, con il totale che arriva a 2.257. Notizie positive, invece, per quel che riguarda i ricoveri in area medica, che diminuiscono di 11 unità (totale 375), mentre restano invariati quelli nelle rianimazioni, che rimangono 13.

I nuovi guariti sono 1.645 in più (totale 205.522), gli attualmente positivi 1.796 (69.326) e gli isolati a domicilio 1.807 (68.938).

I dati sono riportati nel Bollettino quotidiano della Regione redatto sulla base delle comunicazioni pervenute dai Dipartimenti di prevenzione delle cinque Aziende sanitarie provinciali della Calabria. (ANSA).