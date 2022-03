Comunali:Catanzaro;Boccia,Fiorita e Casalinuovo per cambiare

(ANSA) - CATANZARO, 23 MAR - "La nostra alleanza è a fianco della Catanzaro che vuol voltare pagina perché questa città è stata vessata, piegata e sacrificata negli anni pessimi di amministrazione Abramo. Nicola Fiorita e Aldo Casalinuovo rappresentano il simbolo di una comunità larga ma anche l'immagine più bella del movimentismo, della partecipazione, della rottura con il passato e del riformismo, della serietà di chi si assume la responsabilità di entrare nelle amministrazioni pubbliche e di cambiare nel nome delle istituzioni". Lo ha detto Francesco Boccia, responsabile nazionale enti locali del Pd a Catanzaro in occasione della presentazione del sostegno di Aldo Casalinuovo, dopo l'annuncio del ritiro della sua candidatura a sindaco della città, al candidato della coalizione di centrosinistra Nicola Fiorita. All'incontro hanno partecipato anche il segretario provinciale dem Domenico Giampà e quello regionale Nicola Irto. "Il Pd metterà in campo tutti - ha aggiunto Boccia - e sarà una campagna elettorale bella, intensa e, sono sicuro, a giugno festeggeremo una nuova epoca per Catanzaro". Il responsabile dem enti locali ha usato parole dure per la scelta di Valerio Donato, candidato civico che ha preso le distanze dal Pd, partito di cui Donato ha fatto parte, e che ha raccolto consensi anche nel centrodestra "Sono umanamente deluso - ha sostenuto Boccia - dal prof.

Valerio Donato, ma questo capita nella vita politica e nella comunità. Avrei mantenuto questa delusione ma rispettato la sua scelta se fosse stata davvero civica. Mi pare però che sia una scelta che va a destra e questo mi lascia molto molto amareggiato perché questa destra di Catanzaro è tra le peggiori d'Italia".

"Noi non proponiamo solo un campo libero - ha detto Fiorita- ma un campo aperto e credibile con una proposta seria di cambiamento. Abbiamo bisogno di creare una classe politica nuova. La cifra vera di questa campagna elettorale sarà la discontinuità".

"Oggi per Catanzaro - ha detto Aldo Casalinuovo, che giorni addietro ha annunciato il ritiro della sua candidatura schierandosi a fianco di Fiorita nel centrosinistra - parte un percorso unitario che ci vede assieme davanti agli elettori con una posizione di grande chiarezza e di trasparenza". (ANSA).