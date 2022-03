Aeroporti:Sacal,aumenta traffico passeggeri,segnali ripresa

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 23 MAR - "Nel 2021 gli aeroporti calabresi hanno registrato 1.949.728 passeggeri, con un calo del 44,5% rispetto al 2019 ma in crescita del 73,5% rispetto al 2020. I movimenti hanno fatto segnare una crescita del 35% sul 2020 e una riduzione del 28% rispetto al 2019. E' quanto emerge dai dati resi noti a seguito del Consiglio di Amministrazione di Sacal S.p.A. (Società Aeroportuale Calabrese) che ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio consolidato ed il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.

"La performance in generale - è detto in una nota della società - è molto positiva rispetto alla media nazionale, riportata nella statistica Assaeroporti. Ciò in ragione della tipologia di traffico, nella sua componente domestica e internazionale intra UE. In coerenza con tale dinamica, si registra un'incidenza percentuale del traffico domestico sul totale che è salita nel 2021 all'86%, rispetto al 77,5% dell'anno 2019. In tale contesto ed al fine di poter affrontare la stagione summer su tali presupposti, la Società ha attivato il percorso per l'assunzione di risorse stagionali".

Per quanto riguarda l'andamento della gestione, "i ricavi consolidati - è detto nella nota - mostrano un incremento dai 12,4 milioni di euro del 2020 ai 20 milioni di euro 60,8%) nel 2021 In particolare, i ricavi commerciali crescono tra il 2020 ed il 2021 da 2,4 milioni di euro a 3,9 milioni di euro, con un incremento del 6 1 Nello specifico, sono da evidenziare le performance dei parcheggi, degli autonoleggi, della ristorazione, risultati a livello di Ebitda e risultato d'esercizio sono in deciso miglioramento sia rispetto all'anno precedente che rispetto a quanto esposto nel Piano Industriale approvato un anno fa. La posizione finanziaria nelle sue componenti mostra una solidità che consente di guardare con fiducia verso lo sviluppo del sistema aeroportuale calabrese".

