Droga: ai domiciliari nascondeva marijuana, in carcere

(ANSA) - CROTONE, 14 MAR - La Polizia di Stato ha arrestato a Crotone un uomo di 40 anni, di cui non sono state rese note le generalità, con l'accusa di detenzione illegale di sostanze stupefacenti.

L'arresto e la conseguente traduzione in carcere per il quarantenne sono scattati dopo che nella sua abitazione, dove era già agli arresti domiciliari, é stato trovato, nel corso di una perquisizione, un involucro contenente 90 grammi di marijuana, che era nascosto in bagno.

Il primo arresto dell'uomo risaliva allo scorso mese di gennaio, quando venne trovato in possesso di dieci chilogrammi di marijuana, di una pistola con matricola abrasa e di un centinaio di cartucce calibro 9. (ANSA).