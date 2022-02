Presunte molestie scuola:sentita ex studentessa liceo

(ANSA) - COSENZA, 17 FEB - È stata sentita come persona informata sui fatti, dagli investigatori in Procura a Cosenza, Dalia Aly, l'ex studentessa del liceo Valentini di Castrolibero che ha dato il via alla vicenda che riguarda l'occupazione del polo scolastico 'Valentini-Majorana' di Castrolibero (Cosenza).

L'ex studentessa ha aperto la pagina Instagram "call.out.valentini.majorana", attraverso la quale ha dapprima raccontato la sua storia e poi raccolto e pubblicato le testimonianze di altre studentesse. All'uscita dal Tribunale non ha rilasciato alcuna dichiarazione e si è allontanata in compagnia della madre che l'attendeva. Secondo quanto si è appreso, la ragazza ha riferito quanto accadutole circa sette anni fa all'interno della scuola, quando furono divulgate senza il suo consenso delle immagini private, a sfondo sessuale, da un suo compagno. Anche in quel caso la giovane si rivolse alla dirigente scolastica Iolanda Maletta, che a su dire non adottò alcun provvedimento.