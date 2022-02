Incidenti stradali:auto s'incastra tra due alberi, un morto

(ANSA) - PRAIA A MARE, 12 FEB - Un ventiquattrenne, E.C., è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte Praia a Mare. Il fatto è accaduto in via Roma, nel centro della cittadina in provincia di Cosenza.

L'Alfa Romeo Giulietta condotta dal ragazzo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto che è sbandata andandosi ad incastrate tra due alberi al lato della carreggiata.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco per estrarre ventiquattrenne dall'abitacolo che è stato stato trasportato in ospedale. Il ragazzo è deceduto a causa delle ferite riportate. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri della Compagnia di Scalea e i sanitari del servizio di emergenza 118. (ANSA).