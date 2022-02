Covid: in Calabria dieci decessi e 1.683 nuovi contagi

(ANSA) - CATANZARO, 12 FEB - Dieci vittime e 1.683 nuovi contagi da Covid 19 riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria.

Si torna sotto quota duemila con quasi diecimila tamponi processati e un tasso che dal 17,9 passa al 16,98%. I decessi - sei in provincia di Cosenza, tre nel reggino e uno nel crotonese - portano il totale a 1.997 morti dall'inizio della pandemia.

Salgono di tre unità i ricoveri nelle terapie intensive (25), mentre si registra un lieve calo, -1 nei reparti ordinari (353).

I guariti crescono di 1.397 (143.346); aumentano anche gli attualmente positivi 45.473 (+276) e gli isolati 45.095 (+274).

In Calabria, ad oggi - secondo quanto riferiscono i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.131.990 (+9.912).Le persone risultate positive al Coronavirus sono 190.816.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 6.848 (63 in reparto, 6 in terapia intensiva, 6.779 in isolamento domiciliare); casi chiusi 19.543 (19.329 guariti, 214 deceduti); Cosenza: casi attivi 11.156 (134 in reparto, 8 in terapia intensiva, 11.014 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32.768 (31.917 guariti, 851 deceduti); Crotone: casi attivi 2.805 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.779 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16.240 (16.069 guariti, 171 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 12.168 (108 in reparto, 11 in terapia intensiva, 12.049 in isolamento domiciliare); casi chiusi 64.688 (64.083 guariti, 605 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 12.313 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.295 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.517 (10.371 guariti, 146 deceduti). (ANSA).