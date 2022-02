Covid: Calabria, aumentano contagi ma calano ricoveri

(ANSA) - CATANZARO, 11 FEB - In Calabria si registra un aumento dei contagi per Covid, passati dai 1.412 di ieri ai 2.055 di oggi, con 11.481 tamponi (ieri erano stati 8.531) ed il tasso di positività che passa dal 16,5% al 17,9). In aumento i nuovi decessi, passati da 6 a 8, con il totale che raggiunge quota 1.987. Calano i ricoveri, meno 2 nei reparti di cura e meno uno nelle rianimazioni. I guariti sono 141.949 (+1.385) ), gli attualmente positivi 45.197 (+662) e gli isolati a domicilio 44.821 (+665). Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della regione.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 6.758 (63 in reparto, 4 in terapia intensiva, 6.691 in isolamento domiciliare); casi chiusi 19.458 (19.244 guariti, 214 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 11.086 (138 in reparto, 7 in terapia intensiva, 10.941 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32.681 (31.836 guariti, 845 deceduti).

- Crotone: casi attivi 3.016 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.993 in isolamento domiciliare); casi chiusi 15.809 (15.639 guariti, 170 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 11.766 (108 in reparto, 11 in terapia intensiva, 11.647 in isolamento domiciliare); casi chiusi 63.991 (63.389 guariti, 602 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 12.389 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.371 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.410 (10.264 guariti, 146 deceduti). (ANSA).