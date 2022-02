Carabinieri: Reggio, visita del comandante interregionale

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 10 FEB - Il Generale di Corpo d'Armata Riccardo Galletta, che dal 12 gennaio ha assunto l'incarico di Comandante Interregionale Carabinieri "Culqualber", organo di alta direzione territoriale dell'Arma dei Carabinieri delle Legioni Calabria e Sicilia, con sede a Messina, si è recato stamane in visita al Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria e alle principali autorità della città. Lo riferisce un comunicato dell'Arma.

"Accolto dal Comandante provinciale, colonnello Marco Guerrini il generale ha voluto rivolgere, nel rispetto delle prescrizioni anti - Covid 19 - è detto nel comunicato - un indirizzo di saluto ai carabinieri della componente territoriale, forestale e dei Reparti Speciali dell'Arma, operanti in Reggio Calabria oltre che degli organismi della rappresentanza militare, nonché ai colleghi in quiescenza e dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Il generale Galletta ha espresso il proprio apprezzamento ai Carabinieri della Calabria, particolarmente impegnati in un territorio difficile, sottolineando l'importanza dei valori fondanti dell'Istituzione quali la professionalità e la prossimità ai cittadini ed evidenziando la centralità del 'lavoro di squadra', alla base di ogni successo. Ha poi ringraziato personalmente tutti i presenti augurando di continuare a lavorare quotidianamente, sempre animati dal senso del dovere e dai principi cardine di lealtà e responsabilità".

"A seguire l'alto ufficiale - riporta ancora il comunicato - ha incontrato il Prefetto, Massimo Mariani, il Presidente della Corte d'Appello, Luciano Gerardis, il Procuratore Generale, Gerardo Dominijanni, il Presidente del Tribunale, Mariagrazia Arena, il Procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri e l'arciveescovo, mons. Fortunato Morrone. La visita si è conclusa presso la Stazione reggina di Rione Modena, il cui personale opera in un contesto particolarmente impegnativo". (ANSA).