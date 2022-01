Covid:in Calabria calano ricoveri reparti, contagi e decessi

(ANSA) - CATANZARO, 22 GEN - In calo, in Calabria, i ricoveri in area medica, diminuiti di 10 (totale 430), i nuovi contagi (+1.527 rispetto ai +2.212 di ieri) ed i decessi, passati da 9 a 7. Nessun nuovo ricovero, inoltre, nei reparti di terapia intensiva, che restano 34. Un dato non positivo é la diminuzione dei tamponi effettuati, passati dai 13.085 di ieri a 9.887 (totale 1.926.822 ), con il tasso di positività che dal 16,9% scende al 15,44.

I casi attivi sono 41.633 (+517), gli isolati a domicilio 41.169 (+527) ed i nuovi guariti 1.003. Sono questi i dati giornalieri riguardo l'epidemia da Covid comunicati alla Regione dai Dipartimenti di Prevenzione delle cinque Aziende sanitarie provinciali della Calabria.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 6.148 (81 in reparto, 11 in terapia intensiva, 6.056 in isolamento domiciliare); casi chiusi 15.073 (14.882 guariti, 191 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 9.912 (132 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9.771 in isolamento domiciliare); casi chiusi 31.272 (30.488 guariti, 784 deceduti).

- Crotone: casi attivi 2.889 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.860 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.560 (11.417 guariti, 143 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 13.812 (171 in reparto, 13 in terapia intensiva, 13.628 in isolamento domiciliare); casi chiusi 47.615 (47.094 guariti, 521 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 8.653 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 8.638 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.479 (9.346 guariti, 133 deceduti). (ANSA).