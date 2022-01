COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 19 GEN - Contagi ancora sopra quota 2.000 (2.009) nelle ultime 24 ore in Calabria dove si registrano anche 9 vittime che portano il totale dei decessi a 1.752. In calo, invece, il tasso di positività che passa dal 22,84% al 18,18%.

In lieve calo, nel saldo tra ingressi e uscite, il numero dei ricoverati in area medica (439), con un -7. Il tasso di occupazione dei posti letto, secondo Agenas, pur scendendo del 2% resta comunque stabilmente ben oltre la soglia critica del 30% attestandosi al 41%. In terapia intensiva i ricoverati aumentano di uno portando il totale a 34, ma con un tasso di occupazione dei posti letto che resta stabile al 17%, 3 punti in meno della soglia critica.

Migliora, e nettamente, la situazione sul fronte vaccini. Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha ribadito - intervistato nella trasmissione "Oggi è un altro giorno" su Rai 1 - come la Calabria sia "la prima regione in Italia per incremento delle vaccinazioni rispetto ai target" dati dal generale Figliuolo. Dal primo di dicembre, ha sottolineato, "abbiamo fatto circa 120mila prime dosi in più" ricordando anche il nuovo contratto con i pediatri, "con degli incentivi rispetto all'incremento dei numeri sui bambini vaccinati". Ed a proposito dei più piccoli, Occhiuto ha ricordato gli Open Vax days nelle scuole che stanno portando "risultati straordinari".

Lo stesso Governatore si è anche augurato che il Governo "non impugni le ordinanze, una del presidente Musumeci e una mia, fatte per garantire l'attraversamento dello Stretto di Messina, un tema che riguarda il diritto alla mobilità dei cittadini che vivono in Regioni nelle quali questo diritto è compromesso dal fatto che non ci sia la continuità territoriale". Un attraversamento consentito, comunque, se in possesso del green pass base. Al di là dei trasporti marittimi, tuttavia, Occhiuto si è detto comunque convinto "che sia necessario adottare misure più restrittive soprattutto per i non vaccinati, mentre sono assolutamente contrario ad aggiungere restrizioni per i vaccinati". (ANSA).