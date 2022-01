Covid:in Calabria 3.653 contagi ma più di 1.000 antecedenti

(ANSA) - CATANZARO, 14 GEN - Sono 3.653 i positivi rilevati in Calabria ma di questi, come precisa l'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, 1.026 appartengono a giorni precedenti. Sale il tasso di positività che dal 22,92 di ieri sale al 29,50%. Otto i decessi verificatisi nelle ultime 24 ore che portano il totale delle vittime a 1.708. Aumentano di 16 unità i ricoverati nei reparti ordinari (415) mentre calano di due quelli in terapia intensiva (31). I guariti sono 103.853 (+1.462) mentre gli attualmente positivi 34.676 (+2.183); in isolamento ne risultano 34.230 (+2.169).

In Calabria, ad oggi - secondo i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti è di 1.832.456 e le persone risultate positive al Coronavirus sono 140.237.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro casi attivi 5013 (75 in reparto, 13 in terapia intensiva, 4925 in isolamento domiciliare); casi chiusi 14034 (13852 guariti, 182 deceduti); Cosenza: casi attivi 8529 (128 in reparto, 6 in terapia intensiva, 8395 in isolamento domiciliare); casi chiusi 30062 (29302 guariti, 760 deceduti); Crotone: casi attivi 2400 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2377 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10747 (10612 guariti, 135 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 11561 (169 in reparto, 11 in terapia intensiva, 11381 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40475 (39982 guariti, 493 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 6940 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 6922 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8750 (8622 guariti, 128 deceduti). (ANSA).