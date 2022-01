Covid:Calabria 3.200 casi ma 1000 dei giorni scorsi,13 morti

(ANSA) - CATANZARO, 13 GEN - La Calabria sfonda il muro dei 3.000 contagi giornalieri da Covid, ma l'Azienda sanitaria provinciale di Crotone precisa che "1030 si riferiscono a test antigenici eseguiti nei giorni precedenti". Alto il numero delle vittime, ben 13, con il totale da inizio pandemia che arriva a 1.700. Nel saldo tra ingressi e dimissioni, crescono di 5 i ricoverati in area medica (399) e diminuiscono della stessa cifra quelle in terapia intensiva (33). I casi attivi sono 32.493 (+1.632), gli isolati a domicilio 32.061 (+1.632) ed i nuovi guariti 1.562. Ad oggi sono stati fatti 1.820.073 tamponi con 136.584 positivi. i dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 4070 (71 in reparto, 13 in terapia intensiva, 3986 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13784 (13603 guariti, 181 deceduti). Cosenza: casi attivi 7993 (131 in reparto, 8 in terapia intensiva, 7854 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29975 (29218 guariti, 757 deceduti).

Crotone: casi attivi 2408 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2384 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10618 (10484 guariti, 134 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 10986 (164 in reparto, 11 in terapia intensiva, 10811 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39614 (39124 guariti, 490 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 6774 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 6767 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8643 (8515 guariti, 128 deceduti). (ANSA).