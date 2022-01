Perseguita e minaccia ex compagna, arrestato in Calabria

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 12 GEN - Un uomo di 45 anni è stato arrestato dalla polizia e posto ai domiciliari a Corigliano Rossano, nel cosentino, con l'accusa di avere perseguitato, con biglietti di minacce e pedinamenti, l'ex compagna nel tentativo di convincerla a riprendere la relazione interrotta da alcuni mesi.

L'arresto è stato fatto dal personale del Commissariato di Corigliano-Rossano in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Castrovillari su richiesta della Procura della Repubblica.

Il 45enne, secondo quanto riferito dalla polizia, era già stato destinatario in passato di una misura di divieto di avvicinamento nei confronti di un'altra donna. Lo stesso uomo, inoltre, era stato condannato sempre per atti persecutori ai danni della donna vittima delle persecuzioni in relazione alle quali adesso il 45enne è stato arrestato. (ANSA).