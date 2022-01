COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 12 GEN - Calano di 16 unità i ricoveri nei reparti di cura in Calabria dove aumentano ancora i contagi: oggi 2.288, cento più di ieri, con 13.581 tamponi eseguiti e il tasso che dal 15,64 risale al 16,85%. Si contano anche nove decessi - sei a Cosenza, due a Vibo Valentia e uno a Crotone - che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 1.687. Restano stabili le terapie intensive, 38.

Oggi il presidente della Regione Roberto Occhiuto, presente anche Luca Richeldi, docente universitario e responsabile dell'unità di pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma, ha illustrato a Catanzaro il progetto per l'assistenza domiciliare ai pazienti calabresi affetti da Covid-19, che prevede l'utilizzo della telemedicina per il monitoraggio a distanza, attraverso una app, del livello di ossigeno nel sangue con l'utilizzo di saturimetri forniti dalla Regione. Il progetto, che sarà gestito da medici calabresi insieme e in collaborazione con personale del Policlinico romano, è stato messo a punto su iniziativa di Agostino Miozzo, consulente della Giunta in materia sanitaria e di Protezione civile.

"Si tratta di un progetto - ha detto Occhiuto - già presentato ai direttori delle Asp e spero che dalla settimana prossima potrà entrare a regime con questa nuova formula. I costi dei saturimetri saranno a carico della Regione e forniti inizialmente ai pazienti dimessi dagli ospedali, ancora positivi. Poi in una fase successiva ai positivi, mai ospedalizzati".

Non si fermano, intanto, le forniture di vaccini. Domani nella regione saranno distribuite altre 28.800 dosi di vaccini Moderna e si supererà così la quota di 100mila sieri recapitati in poco meno di due settimane. Poste italiane, cui è affidata tramite il corriere Sda la consegna delle dosi, ha fatto sapere che nel 2021 sono state distribuite in Calabria quasi 700 mila dosi di vaccino. (ANSA).