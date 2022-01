Turismo:Gambarie d'Aspromonte, da domani si torna a sciare

(ANSA) - SANTO STEFANO D'ASPROMONTE, 10 GEN - Si torna a sciare anche a Gambarie d'Aspromonte. Da domani, saranno aperte al pubblico le seggiovie in quota che portano agli impianti sciistici di "Telese" e "Nino Martino". Ne dà notizia il Sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, Francesco Malara.

"La società che gestisce gli impianti sciistici di Gambarie - afferma Malara - ha completato le procedure di verifica e collaudo delle suddette seggiovie. Pertanto, con l'arrivo della tanto attesa neve, non appena i battipista completeranno la sistemazione del tracciato, saranno pienamente funzionanti e utilizzabili le piste da sci 'Telese' e 'Nino Martino'.

Gli impianti erano fermi da circa due anni. L'ingresso al comprensorio sciistico è garantito da bus navetta gratuiti che partiranno dai parcheggi attigui al Centro Servizi di località Rumia. Per utilizzarli sarà necessario esibire il necessario abbonamento di accesso agli impianti unitamente alla presentazione del green pass rafforzato obbligatorio. (ANSA).