Maltempo: neve in Calabria, si scia sulla Sila cosentina

(ANSA) - CATANZARO, 10 GEN - Si abbassano le temperature anche in Calabria e la Sila torna ad imbiancarsi. Sono dieci i centimetri di neve fresca caduta a valle nella notte a Camigliatello di Spezzano della Sila, in provincia di Cosenza.

Gli impianti di risalita sono aperti e si scia regolarmente. Al momento non si registrano particolari disagi alla viabilità stradale.

Secondo gli esperti si attendono nuove precipitazioni nevose nelle prossime ore. Temperature in discesa un po' in tutta la regione e neve anche sulla Sila Catanzarese, nei villaggi Mancuso e Racise, e in quella crotonese Crotonese a Trepidò di Cotronei. Non si esclude anche nelle prossime ore l'abbassamento della quota neve. (ANSA).