Covid: in Calabria 1.616 nuovi contagi e cinque decessi

(ANSA) - CATANZARO, 10 GEN - Sono 1.616 i nuovi contagi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria con 10.205 tamponi e il tasso di positività che dal 16,27 scende al 15,84%. Cinque sono i decessi che portano il totale a 1.676. Aumentano di quattro unità i ricoveri nei reparti ordinari (382) mentre rimangono stabili quelli nelle terapie intensive, 34. il totale dei guariti è di 98.700 (+800) mentre gli attualmente positivi sono 28.524 (+811) e gli isolati a domicilio 28.108 (+807).

In Calabria, ad oggi - riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti ammonta a 1.778.493.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 128.900.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 3.975 (77 in reparto, 14 in terapia intensiva, 3.884 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13.246 (13.066 guariti, 180 deceduti); Cosenza: casi attivi 6.890 (115 in reparto, 8 in terapia intensiva, 6.767 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29.627 (28.880 guariti, 747 deceduti); Crotone: casi attivi 1.430 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.406 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.252 (10.119 guariti, 133 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 10.305 (154 in reparto, 12 in terapia intensiva, 10.139 in isolamento domiciliare); casi chiusi 37.346 (36.865 guariti, 481 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 5.661 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5.651 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.465 (8.340 guariti, 125 deceduti). (ANSA).