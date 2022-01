Covid:Calabria, 1.469 casi e 2 vittime, +17 ricoveri reparto

(ANSA) - CATANZARO, 07 GEN - Sono 1.469, dopo il nuovo record toccato ieri di 2.602, i nuovi contagi in Calabria, con un numero simile di tamponi fatti. Tra i contagi vene ne sono anche 244, segnalati dall'Asp di Vibo Valentia, non inseriti tra quelli di ieri. Il tasso di positività scende così dal 22,03% al 13,86%. Due le vittime, con il totale che sale a 1.658. Balzo in avanti dei ricoverati in area medica con un +17 che porta il totale a 373, e lieve aumento, +2, anche per quelli in terapia intensiva (32). I casi attivi sono 24.642 (+1.346), gli isolati a domicilio 24.237 (+1.327) ed i nuovi guariti 121. Ad oggi sono stati fatti 1.740.277 tamponi con 123.022 positivi. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 3.406 (78 in reparto, 12 in terapia intensiva, 3.316 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13.103 (12.926 guariti, 177 deceduti). Cosenza: casi attivi 5.758 (107 in reparto, 9 in terapia intensiva, 5.642 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29.554 (28.811 guariti, 743 deceduti). Crotone: casi attivi 1259 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1235 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9914 (9783 guariti, 131 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 9270 (153 in reparto, 11 in terapia intensiva, 9106 in isolamento domiciliare); casi chiusi 36.064 (35.589 guariti, 475 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 4698 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.688 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.307 (8.185 guariti, 122 deceduti). (ANSA).