Ferito con colpo pistola 34enne a Catanzaro, non è grave

(ANSA) - CATANZARO, 28 DIC - Un uomo di 34 anni, Roberto Sarlo, é stato ferito a Catanzaro con un colpo di pistola sparatogli da una persona che si è poi allontanata. L'episodio è accaduto nel quartiere "Santa Maria", nella periferia cittadina.

Sarlo è stato raggiunto dal colpo di pistola tra il collo e mandibola. L'uomo è stato ricoverato nell'ospedale civile Pugliese. Le sue condizioni, secondo quanto si è appreso, non sono gravi.

A trovare Sarlo riverso a terra in una pozza di sangue in una via del quartiere è stato un passante, che ha telefonato al 113.

Sul posto sono intervenuti il personale della Squadra mobile di Catanzaro e del 118.

Secondo quanto è emerso dalle prime indagini, il movente del ferimento di Sarlo sarebbe da collegare a contrasti di natura familiare. (ANSA).