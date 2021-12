Green pass:Amc,da lunedì più controlli su bus a Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 04 DIC - L'Amc spa, società che gestisce il trasporto urbano a Catanzaro, in una nota precisa che "a seguito di una serie di riunioni tenute in Prefettura, in merito all'obbligo di Green pass sui mezzi pubblici da lunedì 6 dicembre, si impegnerà ad assicurare la massima collaborazione per garantire il rispetto delle circolari ministeriali e delle disposizioni prefettizie".

"L'azienda - afferma il direttore generale Marco Correggia - come previsto dalle ultime circolari e come concordato dal Prefetto di Catanzaro, metterà a disposizione il proprio personale incaricato di pubblico servizio per effettuare ulteriori controlli sul possesso della certificazione verde, oltre a quelli già predisposti dalle Forze dell'Ordine. Inoltre, verranno trasmessi alla Questura i dati relativi ai flussi di traffico ed alle aree di maggiore assembramento per garantire controlli più mirati ed efficaci".

"L'Amc, quindi - sostiene ancora Correggia - conferma il proprio contributo fattivo in questo delicato momento della pandemia, grazie anche ai tavoli di concertazione con la Prefettura e tutti gli organi di pubblica sicurezza. Infine, la società intende attivare una campagna di sensibilizzazione per informare l'utenza delle nuove prescrizioni che riguardano il trasporto pubblico locale." (ANSA).