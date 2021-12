Giustizia: Carfagna, per sviluppo Sud serve sia efficiente

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 03 DIC - "Una delle prime iniziative che ho preso è stata quello di concordare, con il ministro della giustizia Cartabia, l'istituzione di una commissione formata di magistrati, avvocati e tecnici. Siamo tutti consapevoli che solo una giustizia più efficace e più efficiente può garantire le condizioni per garantire lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno". Lo ha detto il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna intervento, con un videomessaggio, al convegno "A Sud della Giustizia" organizzato dal Consiglio nazionale Forense e dall'Ordine degli avvocati di Reggio Calabria. L'incontro è in corso nell'aula magna "Quistelli" dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria.

"Sappiamo tutti che il Sud - ha aggiunto il ministro - ha problemi specifici rispetto ad altre regione del Paese.

L'analisi della commissione ci consentirà interventi mirati ed efficaci per ridare sostegno a una giustizia più rapida e più attenta ai diritti di tutti i soggetti del processo". (ANSA).