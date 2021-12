Musica: le band catanzaresi in scena al Museo del rock

(ANSA) - CATANZARO, 01 DIC - Il Museo del rock apre alle band catanzaresi in due serate dedicate alla loro musica. "Com'è accaduto nel corso degli anni - è detto in un comunicato - forte è la volontà di dare ampia visibilità ai giovani artisti che si sono distinti per le loro proposte musicali. Venerdì 3 e sabato 4 dicembre, con inizio alle ore 19 prenderà il via 'Rock Town', un appuntamento mensile che creerà una perfetta connessione artistica e lo stesso Museo".

"Nel luogo della cultura rock - si aggiunge nella nota - si esibiranno band di genere diverso che metteranno in mostra le loro qualità tecniche e musicali. Bastardi (stoner rock), Bipollion (industrial) e Mantra3 (dark wave) saranno gli ospiti di venerdì, mentre sabato sarà la volta di Bruno and The Souldiers (ska), Nimby (indie) e Meat For Dogs (punk)". "Nei mesi precedenti la pandemia - ha detto Piergiorgio Caruso, fondatore del Museo del rock - abbiamo sempre avuto un forte interesse nei confronti delle band di Catanzaro e dell'intera Calabria. Con la ripresa delle nostre attività, abbiamo rinnovato un'idea che potesse dare nuova visibilità a quegli artisti che hanno sofferto lo stop forzato, del quale ha molto risentito tutto il comparto dello spettacolo". (ANSA).