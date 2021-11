Migranti: soccorsa nave con 200 persone, si tenta trasbordo

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 27 NOV - E' stata raggiunta da alcune motovedette della Guardia costiera di Reggio Calabria e da un'unità navale straniera che ne aveva raccolto l'allarme l'imbarcazione con 200 migranti a bordo in difficoltà nel Mare Ionio, al largo della Calabria, a causa del mare mosso e di una tempesta in corso. A lanciare l'allarme era stata su Twitter la piattaforma Alarm Phone.

L'intervento di soccorso, coordinato dalla Prefettura di Reggio Calabria, si presenta difficile a causa delle avverse condizioni meteorologiche che interessano la zona in cui si trova l'imbarcazione. Si sta tentando un trasbordo dei migranti a bordo delle unità navali di soccorso, ma l'operazione presenta molte difficoltà. Non é escluso che il salvataggio si prolungherà per parecchie ore. Nessuna decisione é stata presa, inoltre, per il momento, sul porto in cui saranno condotti i migranti. (ANSA).