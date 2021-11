Rifiuti: Calabria, in 2021 +5,9% spesa per famiglia

(ANSA) - CATANZARO, 26 NOV - Ammonta a 324 euro la cifra media spesa nel 2021 in Calabria da ogni famiglia per la tassa dei rifiuti, con un aumento del 5,9% rispetto al 2020. Il dato supera la media nazionale, che é di 312 euro. È il quadro che emerge dalla rilevazione annuale dell'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva.

L'indagine prende come riferimento una famiglia composta da tre persone ed una casa di proprietà di 100 metri quadri.

Notevoli le differenze tariffarie anche fra i singoli capoluoghi di provincia della regione. Si va, infatti, dai 239 euro di Catanzaro ai 443 di Reggio Calabria.

Riguardo la raccolta differenziata, la Calabria registra un dato inferiore rispetto alla media nazionale: nel 2019, infatti, é al 47,9%, rispetto al 61,3% del resto del Paese. (ANSA).