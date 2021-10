Sudan: compositore italiano bloccato a Khartoum, 'sto bene'

(ANSA) - CROTONE, 25 OTT - "Colpo di stato in Sudan. Hanno appena arrestato il primo ministro. Sono al sicuro e tranquillo.

Khartoum è isolata. Mancano le comunicazioni. Si aspetta l'evoluzione della giornata". E' questo il messaggio che ha postato intorno alle 7 il compositore musicale crotonese Franco Eco che, dopo essersi esibito in Sudan, è rimasto bloccato nella capitale Khartoum a causa del colpo di Stato avvenuto nella notte.

Eco aveva suonato in rappresentanza dell'Italia al Sama International Music Festival, uno dei più rilevanti festival africani organizzato con il supporto di enti culturali di spessore mondiale. Il 23 ottobre a Khartoum è andato in scena lo spettacolo "Dante Concert" le cui musiche sono composte dal maestro Eco e recitate da Emanuele Montagna e Asia Galeotti, prodotto dal Gruppo Teatro Colli di Bologna. Anche loro, con il resto della delegazione italiana che ha organizzato lo spettacolo, sono bloccati in Sudan.

Da quanto è stato possibile apprendere tramite i genitori che vivono a Crotone, Franco Eco, insieme agli attori della compagnia, si trova nell'albergo dove alloggiavano nella capitale del Sudan al sicuro. La famiglia è in contatto con la Farnesina ed attende sviluppi sulla situazione. (ANSA).