Incidenti stradali:auto precipita in burrone, un morto

(ANSA) - PALMI, 23 OTT - Un uomo è morto stamani in località Ponte Vecchio a Palmi dopo che l'auto che stava guidando, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada precipitando in un burrone. La vettura, un'Audi A3, ha compiuto un volo di circa 50 metri che non ha lasciato scampo al conducente deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Palmi che sono riusciti a calarsi nel burrone e hanno estratto il cadavere dalle lamiere dell'auto. Inutili i tentativi di prestare soccorso da parte dei sanitari del servizio di emergenza 118.

I carabinieri di Palmi hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale. (ANSA).