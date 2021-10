Teatro:Reggio,presentata doppia rassegna Officina dell'Arte

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 22 OTT - E' stata presentata a palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la doppia rassegna teatrale 2021-2022 dell'Officina dell'Arte del direttore artistico Peppe Piromalli.

Tra teatro Francesco Cilea e Cine Teatro Metropolitano dell'ex Dopolavoro Ferroviario, l'Officina dell'Arte pensa in grande la ripartenza del dopo lockdown. "Ripartiamo - ha detto Piromalli impegnato in queste settimane nelle riprese della quarta stagione di Boris 4, la comedy creata da Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Vendruscolo - con grande speranza in un teatro. Per noi è felicità pura. Saranno due rassegne in cui avremo delle 'belle facce com'è nella tradizione del nostro cartellone - ha aggiunto - da Alessandro Idonea a Gennaro Calabrese, passando per Maurizio Casagrande e Paolo Conticini".

Si partirà il 7 novembre al Cine Teatro Metropolitano con la rassegna di spettacoli pomeridiani che si aprirà con la commedia "La leggenda del pianista sull'oceano" di e con Alessandro Sparacino. Al Teatro Cilea, primo appuntamento il 18 dicembre con Alessandro Idonea, figlio di Gilberto nella commedia "U sapiti com'è", primo di otto spettacoli serali in programma fino al 14 maggio 2022. A seguire, "Italiani brava gente" con Elena Russo, Ester Botta, Alessandro Sparacino, Peppe Piromalli, Enrico Maria Falconi e Federica Corda. Il 22 gennaio 2022, "Neanche il tempo di piacersi", con Marco Falaguasta, cui seguiranno, il 19 febbraio "Due botte a settimana" con Marco Marzocca, Stefano Sarcinelli e Leonardo Fiaschi; il 18 marzo "Coppie felicemente infelici" con Federico Perrotta, Claudio Insegno, Valentina Olla e Sabrina Pellegrino; il 2 aprile, "A tu per tu. La formula del divertimento" con Maurizio Casagrande; il 16 aprile Gennaro Calabrese con "Un calabrese su Marte".

Chiusura il 14 maggio con Paolo Conticini ne "La prima volta".

