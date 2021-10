Green pass: a Catanzaro in fila davanti farmacie per tampone

(ANSA) - CATANZARO, 18 OTT - Farmacie aperte anche di domenica sera a Catanzaro per effettuare tamponi a persone prive del Green pass. In coda diverse persone che, evidentemente sprovviste della certificazione verde richiesta per accedere sui luoghi di lavoro, pubblici e privati, perché non vaccinate, hanno optato per il tampone. In una delle farmacie del centro della città, l'effettuazione del test ed il suo sviluppo sono andati avanti fino oltre le 22 per fare fronte a decine di richieste. (ANSA).