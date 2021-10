Incidenti stradali:auto precipita in una scarpata, un ferito

(ANSA) - GROTTERIA, 11 OTT - E' rimasto incastrato nell'auto che stava guidando e che è uscita fuori strada precipitando da una scarpata alta più di 15 metri. Un anziano è stato soccorso da un assistente della Polizia di Stato, libero dal servizio, che ha raggiunto la vettura all'interno della quale al momento dell'incidente stradale c'era anche un'altra persona che ha riportato varie escoriazioni e ha chiesto aiuto attraverso il telefono cellulare.

Il fatto è accaduto in località "Castaneto" nel comune di Grotteria. L'assistente, in servizio nel Reparto prevenzione crimine di Siderno, avvertito dalla figlia della vittima, ha subito allertato i vigili del fuoco e il 118 e poi ha raggiunto la vettura che si era capovolta su una fiancata. In attesa dell'arrivo dei soccorsi il poliziotto è riuscito a mantenere vigile il malcapitato e, con l'ausilio del passeggero e di un abitante della zona, è anche riuscito, a sollevare l'auto quel tanto da evitare più gravi conseguenze. Inoltre, ha provveduto a coprire con del terriccio il carburante fuoriuscito dal serbatoio per evitare potenziali incendi. Successivamente, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato l'abitacolo dalle lamiere consentendo ai sanitari di prestare le prime cure all'uomo. L'anziano è stato poi trasportato in elicottero nell'ospedale di Reggio Calabria dove è stato ricoverato in prognosi riservata. (ANSA).