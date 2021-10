"Bob Alchimia a spicchi"nella guida pizzerie Gambero Rosso

(ANSA) - CATANZARO, 11 OTT - E' l'unico locale in Calabria segnalato con i "tre spicchi" dalla guida "Pizzerie d'Italia 2022" edita da Gambero Rosso: Bob Alchimia a Spicchi di Montepaone, con i 90 punti accumulati che lo collocano tra le migliori 96 insegne d'Italia, è anche uno dei nuovi ingressi presenti nella nona edizione della pubblicazione che, dopo la pandemia, torna ad assegnare i voti alle principali insegne del Paese dove è possibile gustare il piatto insignito dall'Unesco del titolo di patrimonio immateriale dell'umanità.

Per la classifica riservata alle pizzerie al taglio, nella regione, le "Tre Rotelle" sono state andate esclusivamente a Oliva Pizzamore di Acri che ha ottenuto 92 punti.

"Questa edizione - è detto in una nota di Gambero Rosso - racconta la 'nuova normalità' di un settore che ha dato prova di grande vitalità e capacità di reinventarsi e rinnovarsi con nuove consapevolezze. Molti pizzaioli hanno sfruttato il periodo di stop imposto dalla pandemia per studiare, migliorare e diversificare gli impasti: un mix di generi che dalla pizza in teglia alla pizza al padellino, dalla pizza al vapore alla pizza alla pala è sempre più presente nei menu dei maestri pizzaioli".

L'edizione 2022 della Guida segnala oltre 680 esercizi con più di 60 nuovi ingressi e un'appendice dedicata delle migliori pizzerie italiane nel mondo. Il primato di locali premiati spetta alla Campania con 19 dalla Toscana con 16 e dal Lazio, 14. (ANSA).