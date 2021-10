Calabria: urne aperte per regionali

(ANSA) - CATANZARO, 03 OTT - Urne aperte da stamane alle 7 e fino alle 23 - e domani, lunedì 4 ottobre, dalle 7 alle 15 - per eleggere il presidente della Giunta e i componenti del Consiglio regionale in Calabria. Le operazioni di scrutinio avranno inizio a partire dalle ore 15 di domani, dopo la conclusione delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti.

In Calabria gli aventi diritto al voto sono 1.890.776 di cui 925.615 uomini e 965.161 donne. Le sezioni in cui si vota sono 2.421. (ANSA).