Bollette:Facile.it,in Calabria nel 2020 +6,2% per luce e gas

(ANSA) - CATANZARO, 29 SET - Bilancio negativo per le tasche delle famiglie calabresi in materia di luce e gas nel 2020.

Secondo le analisi del portale Facile.it lo scorso anno, la bolletta elettrica ha raggiunto i 460 euro, vale a dire il 7,8% in più rispetto al 2019 (a fronte di un aumento nazionale del 7,5%). E non è andata molto meglio sul fronte del gas; in questo caso l'esborso medio è stato pari a 701 euro, il 5,2% in più rispetto al 2019.

Complessivamente tra luce e gas, lo scorso anno sebbene ci sia stata una diminuzione dei prezzi delle materie prime compensata in negativo da smartworking e maggiori consumi, le famiglie calabresi hanno messo a budget 1.197 euro, vale a dire il 6,2% in più rispetto al 2019; l'unica buona notizia è che, nonostante gli aumenti, la spesa media rilevata nella regione è inferiore del 3,5% rispetto alla media nazionale. E il timore è che per il 2021 la cifra sia ben più salata: le tariffe, infatti, sono aumentate considerevolmente nella prima parte dell'anno, i consumi, se si pensa ad esempio allo smartworking, per molte famiglie sono rimasti comunque elevati e i prezzi aumenteranno ulteriormente nell'ultimo trimestre.

"Il primo ottobre - afferma Mario Rasimelli, managing director utilities di Facile.it - le tariffe energetiche verranno aggiornate e, per coloro che sono nel mercato tutelato, i prezzi aumenteranno considerevolmente a causa della crescita del costo delle principali materie prime energetiche". (ANSA).