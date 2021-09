Sorpresi a scaricare rifiuti edili su greto fiume,denunciati

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 28 SET - Erano in procinto di scaricare nottetempo un intero carico di macerie e rifiuti edili sul greto del torrente Valanidi, nei pressi della località "Oliveto" di Reggio, ma sono stati sorpresi. Padre e figlio, C.B., di 62 anni, e C.F., di 35, sono stati denunciati dai carabinieri forestali per i reati di trasporto e smaltimento illegale di rifiuti.

I due erano a bordo di un grosso autocarro che procedeva a fari spenti lungo una strada sterrata. I militari, insospettiti, si sono messi a seguire il mezzo fino ad una briglia idraulica del torrente dove l'autocarro si era posizionato in retromarcia per scaricare il cassone ribaltabile.

C.B. è stato colto in flagranza, senza patente alla guida dell'autocarro risultato di proprietà di una azienda reggina attiva nel settore del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti intestata al figlio. L'autocarro è stato sequestrato. (ANSA).