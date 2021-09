Maltrattava il marito da anni,arrestata una 62enne

(ANSA) - CATANZARO, 28 SET - Non avrebbe permesso al marito di dormire nel letto coniugale obbligandolo a riposare su un divano e in estate, malgrado il caldo torrido, gli ha anche impedito di utilizzare il climatizzatore. Una donna di 62 anni è stata arrestata e posta ai domiciliari dai carabinieri a Catanzaro per maltrattamenti in famiglia.

A denunciare le vessazioni subite da anni è stato l'uomo al culmine dell'esasperazione dopo anni di offese, minacce continue e anche violenze psicologiche che lo hanno costretto a lasciare l'abitazione.

Gli accertamenti effettuati dai militari a seguito della denuncia della vittima hanno portato alla luce i maltrattamenti subiti consentendo all'autorità giudiziaria di emettere un primo provvedimento cautelare.

Così la Procura ha dapprima ottenuto la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal marito a cui la donna è stata sottoposta con la prescrizione di lasciare l'abitazione coniugale affinché il consorte potesse rientrarvi in serenità.

La 62enne, però, si è rifiutata non solo di andar via dall'abitazione, ma anche di farvi rientrare il marito. A questo punto i carabinieri hanno chiesto e ottenuto l'aggravamento della misura con la detenzione domiciliare della donna in un'altra abitazione. (ANSA).