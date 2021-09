Covid: rallenta crescita in Calabria, tasso positività 2,62%

(ANSA) - CATANZARO, 28 SET - Rallenta la crescita della diffusione del Covid in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono stati 97 i contagiati (ieri 107) con un maggiore numero di tamponi fatti rispetto a ieri, 3.699 contro 2.193. Il tasso di positività scende così dal 4,88 al 2,62%. Due le vittime con il totale che sale a 1.400. In crescita (+7) i ricoverati in area medica che complessivamente sono 166, mentre restano stabili a 13 quelli in terapia intensiva. I casi attivi sono 3.854 (-123), gli isolati a domicilio sono 3.675 (-130) ed i nuovi guariti 218. Ad oggi sono stati fatti 1.185.178 tamponi con 83.475. Sono i dati comunicati dai dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 200 (20 in reparto, 3 in terapia intensiva, 177 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.163 (11.011 guariti, 152 deceduti); Cosenza: casi attivi 1.392 (37 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1352 in isolamento domiciliare); casi chiusi 25.786 (25.147 guariti, 639 deceduti); Crotone: casi attivi 282 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 271 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.754 (7.640 guariti, 114 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 1566 (90 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.471 in isolamento domiciliare); casi chiusi 27.753 (27.364 guariti, 389 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 82 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 76 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.244 (6.146 guariti, 98 deceduti). (ANSA).