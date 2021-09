Covid:Calabria, stabili ricoveri rianimazione, -3 in reparti

(ANSA) - CATANZARO, 18 SET - Nel giorno in cui per la Calabria la cabina di regia del Ministero della Salute ha deciso la permanenza in area bianca, si mantengono stabili i ricoveri nelle terapie intensive degli ospedali della regione. Il dato di oggi (15), infatti, é lo stesso di ieri. Ci sono tre ricoveri in meno poi nei reparti di cura, con il totale che si assesta a quota 166. I nuovi contagi sono 201 (ieri erano stati 163). Si registrano due morti in più, uno a Cosenza ed uno a Reggio Calabria. Il totale dei decessi dall'inizio della pandemia é di 1.371. Il tasso di positività é il 4,92%, con un lieve aumento rispetto a ieri, quando era stato il 4,32. I guariti sono 282, 32 in più rispetto a venerdì, mentre gli attualmente positivi diminuiscono di 83 unità. In calo anche i pazienti in isolamento (-80). I tamponi effettuati sono 1.151.484 (+4.087).

Sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle cinque Aziende sanitarie provinciali della Calabria e contenuti nel Bollettino diramato dalla Regione.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 234 (26 in reparto, 5 in terapia intensiva, 203 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.014 (10.864 guariti, 150 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 1.606 (44 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.557 in isolamento domiciliare); casi chiusi 25.202 (24.574 guariti, 628 deceduti).

- Crotone: casi attivi 413 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 403 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.436 (7.326 guariti, 110 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 1.923 (76 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.842 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26.773 (26.394 guariti, 379 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 140 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 133 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.137 (6.041 guariti, 96 deceduti).