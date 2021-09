Comunali: a Cosenza 8 candidati sindaco, 29 liste

(ANSA) - COSENZA, 04 SET - Sono otto i candidati a sindaco per il Comune di Cosenza e 29 nel complesso le liste di candidati al Consiglio depositate per il rinnovo dell'amministrazione comunale.

I candidati a primo cittadino sono Francesco Caruso, Franco Pichierri, Francesco Civitelli, Francesco De Cicco, Franz Caruso, Bianca Rende, Fabio Gallo e Valerio Formisani.

Per il candidato di centrodestra, il vicesindaco uscente, Francesco Caruso sono state depositate otto liste: Occhiuto per Caruso visione continuità, Forza Cosenza, Fratelli d'Italia, Udc, La Cosenza che Vuoi, Coraggio Cosenza, Bella Cosenza e Lega Salvini Calabria. Tre le liste a sostegno dell'avvocato Franz Caruso, candidato del centrosinistra con i simboli del Pd, del Psi e della lista Franz Caruso Sindaco. Tre liste anche per Bianca Rende, consigliere comunale uscente, Tesoro Calabria con Tansi, Movimento Cinquestelle e Bianca Rende sindaca.

L'assessore ai quartieri uscente Francesco De Cicco si presenta a capo di sei liste: Francesco De Cicco Sindaco, Cosenza per il sociale con Francesco De Cicco sindaco, SìAmo Cosenza, Sette Colli, Popolo Partite Iva, Cosenza Libera. Cinque le liste che sostengono il commerciante Francesco Civitelli: Costruiamo il futuro, Su la testa, Un fiore per Cosenza, Civitelli Sindaco, Giovani con Civitelli Sindaco. Due contrassegni per Franco Pichierri: Noi con l'Italia e Democrazia Cristiana. Una lista depositata rispettivamente per Valerio Formisani, Cosenza in Comune, e per Fabio Gallo, Movimento Noi.

Tra i candidati in corsa alla carica di consigliere figura anche Manolo Mosciaro, di 36 anni, ex attaccante del Cosenza Calcio. Il calciatore, che ha indossato la maglia rossoblu fino a gennaio 2015, ha deciso di partecipare alla competizione elettorale candidandosi nella lista dell'Udc che sostiene Francesco Caruso. (ANSA).