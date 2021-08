Moby Prince: spettacolo ricorda vittime nel trentennale

(ANSA) - PIZZO, 25 AGO - La tragedia del Moby Prince - il traghetto che il 10 aprile 1991 si scontrò con la petroliera Agip Abruzzo nella rada del porto di Livorno - nella quale morirono 140 persone, sarà ricordata, nel trentennale della collisione, con uno spettacolo teatrale in scena domenica 29 agosto alle ore 21.15 alla Villa Comunale di Pizzo Calabro, nel Vibonese, zona dalla quale provenivano una decina di marittimi rimasti uccisi. Si tratta di un nuovo allestimento dello spettacolo M/T Moby Prince 3.0 che in 70 minuti ripercorre la più grande tragedia della marina civile italiana. Lo spettacolo è promosso dall'amministrazione comunale di Pizzo Calabro.

A metterlo in scena due attori che all'epoca dei fatti non erano ancora nati che si alternano sul palco raccontando l'incidente dal punto di vista di chi era a bordo del Moby Prince. Attraverso una serie di monologhi incrociati alternati a materiali d'archivio e ricostruzioni in 3D, scrivono gli organizzatori, a parlare sono vite comuni, ricordi dei testimoni, documenti ufficiali.

"Un atto unico - è scritto in una nota - che non racconta solo le vicende umane, ma si addentra nelle contraddizioni della fase processuale e nelle tante lacune emerse nella ricostruzione dell'incidente per continuare a diffondere la memoria di questa storia nelle comunità che hanno avuto vittime, come è accaduto a Pizzo. Trent'anni dopo lo svolgimento dei fatti, lo spettacolo si addentra negli interrogativi aperti dalla recente Commissione Parlamentare d'inchiesta i cui risultati smentiscono clamorosamente le verità processuali finora conseguite e fa emergere per la prima volta tutta la vicenda in una luce nuova che è oggi più importante che mai mantenere accesa".

M/T Moby Prince ha debuttato a Livorno il 28 ottobre 2006 ed è stato rappresentato nei principali teatri italiani; 15 anni dopo debutta in un nuovo allestimento realizzato grazie a una residenza artistica al Teatro Nazionale di Genova, con un testo radicalmente rivisto e aggiornato, una nuova regia e due nuovi interpreti, Lorenzo Satta Alessio Zirulia. Lo spettacolo è prodotto da La Nave Europa in collaborazione con Ass. "140" familiari vittime Moby. (ANSA).