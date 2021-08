Auto: Calabria, costo assicurazione -15,7% rispetto 2020

(ANSA) - CATANZARO, 23 AGO - In Calabria, per assicurare un'auto, occorrono, in media, 526,87 euro, vale a dire il 15,7% in meno rispetto ad un anno fa e, addirittura leggermente inferiore rispetto a quanto rilevato a giugno (-4,3%).

Nonostante questo aspetto positivo, però, la Calabria risulta essere una delle zone di Italia dove, a luglio 2021, sottoscrivere la polizza Rc Auto costava di più, posizionandosi sul secondo gradino del podio dopo la Campania. Il dato, è scritto in una nota, emerge dall'analisi di un campione di oltre 170.000 preventivi e relative quotazioni effettuati in Calabria e raccolti dall'Osservatorio Rc Auto di Facile.it nel corso dell'ultimo anno.

"Con il ritorno alla normalità in termini di mobilità e l'incremento del numero di veicoli in circolazione, e con esso quello dei sinistri - spiega Diego Palano, general manager di Facile.it - è prevedibile un aggiustamento al rialzo anche per quelle regioni che negli ultimi due mesi non hanno registrato un aumento; resta solo da capire quando si adegueranno al trend di risalita rilevato a livello nazionale. Il consiglio, quindi, è di approfittare ora dei prezzi ancora bassi per rinnovare l'assicurazione".

Confrontando il costo medio Rc Auto di luglio 2021 con quello di luglio 2020, prosegue la nota, "emerge un dato interessante: il calo dei prezzi è stato registrato, seppur in misura differente, in tutta la Calabria, con una diminuzione a doppia cifra in ogni area. La provincia che ha visto scendere in misura maggiore il prezzo è stata quella di Cosenza dove il premio medio era pari a 458,94 euro, in calo del 19,28% negli ultimi dodici mesi. Segue Crotone, dove la diminuzione è stata del 18,38% su base annua, con un premio medio stabilizzatosi a 604,48 euro; nonostante l'elevato calo, però, la provincia risulta essere l'area calabrese dove assicurare un veicolo a luglio 2021 costava di più. Diminuzioni inferiori alla media regionale, invece, per le province di Catanzaro, dove il prezzo è sceso del 15,61%, stabilizzandosi a 453,35 euro, il più basso registrato in Calabria, e Vibo Valentia (583,85 euro, -15,22%).

Chiude la classifica calabrese Reggio Calabria, dove il premio medio è diminuito del 12,83%, arrivando a 562,73 euro". (ANSA).