Cinema: a Squillace prima edizione Meridiano16 Film Festival

(ANSA) - SQUILLACE, 21 AGO - Squillace ospiterà dal 1 al 6 settembre, la prima edizione di "Meridiano16 Film Festival", un progetto voluto da Meridiano16 in collaborazione con Nastro di Mobius ed il supporto della Regione. La manifestazione prevede due momenti: il festival internazionale del cortometraggio (che si svolgerà dall'uno al cinque settembre), con la proiezione di opere di qualità e l'intento di mostrare al territorio il cinema d'autore, ed un laboratorio di cinema in programma dal 4 al 6 settembre nella "Casa delle Culture".

In particolare, il festival internazionale del cortometraggio vedrà la proiezione dei migliori cortometraggi prodotti negli ultimi due anni e che hanno partecipato ai più importanti festival internazionali come Oscar qualifying award, Festival di Cannes, Festival di Venezia, Giffoni Film Festival, Toronto Film Festival e tanti altri.

Il laboratorio di cinema, sul tema "L'attore e l'immagine", a cura di Saverio Tavano e Fabio Vita, consentirà ai partecipanti di apprendere i metodi e le tecniche fondamentali della recitazione: l'interpretazione di un testo, lo studio del personaggio, l'uso del linguaggio del corpo e della voce, la preparazione ad un provino cinematografico con l'uso della telecamera.

A conclusione del laboratorio, i partecipanti metteranno in pratica le nozioni del laboratorio girando un cortometraggio all'interno del borgo di Squillace che diventerà un set a cielo aperto. Il cortometraggio diretto da Tavano si avverrà della direzione della fotografia di Fabio Vita.

Regista, sceneggiatore e produttore della Lighthouse Films, Saverio Tavano è regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Fabio Vita ha lavorato negli ultimi 8 anni in Australia in importanti produzioni cinematografiche. (ANSA).