Migranti: 67 soccorsi da Guardia finanza al largo di Crotone

(ANSA) - CROTONE, 05 AGO - Sono 67 le persone soccorse in mare questa mattina dalla Guardia di finanza di Crotone al largo di Crotone. Il gruppo di migranti si trovava a bordo di una imbarcazione a vela, partita dalle Turchia, che è stata intercettata dai mezzi navali delle fiamme gialle che l'hanno poi condotta nel porto di Crotone.

I migranti, 52 uomini, 10 donne e 5 minori, sono di nazionalità irachena ed iraniana.

Le operazioni di sbarco sono state coordinate dalla Prefettura di Crotone. In porto ha operato personale della Questura, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e della Croce Rossa.

Dopo un primo screening sanitario, effettuato dai medici del 118 in porto e la prima identificazione, i migranti sono stati condotti da personale della Questura nel centro di accoglienza "Sant'Anna" di Isola Capo Rizzuto dove dovranno restare in quarantena, secondo le disposizioni previste dalle norme contro la diffusione del covid.

Sono state avviate indagini per individuare gli scafisti.

(ANSA).