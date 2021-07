In fiamme auto psicologa Asp Cosenza, si valuta ipotesi dolo

(ANSA) - COSENZA, 23 LUG - Un'automobile (una Fiat Panda) di proprietà di una psicologa in servizio all'Asp di Cosenza ha preso fuoco nella tarda serata di ieri.

La vettura era parcheggiata vicino all'abitazione della dottoressa, in una traversa nei pressi di piazza Europa.

L'auto ha riportato danni parziali, in particolare al parabrezza e alla parte anteriore.

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco che valutano ogni ipotesi, anche quella che possa essersi trattato di un gesto doloso. (ANSA).