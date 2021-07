Covid: in Calabria 58 contagiati e una vittima

(ANSA) - CATANZARO, 22 LUG - Sono 58 i contagiati da Covid 19 delle ultime 24 ore in Calabria con un tasso di positività che torna a diminuire, 2,9% contro il 3,42 di ieri. Segnalato anche un decesso, che porta il totale delle vittime a 1.239. I ricoverati in area medica sono 49 (-1) mentre quelli in terapia intensiva restano stabili a 5. I casi attivi sono 2.054 (-38) mentre gli isolati a domicilio 2.004 (-37); i guariti 95. Ad oggi sono stati fatti 973.418 tamponi con 69.863 positivi. I dati sono comunicati dai dipartimenti di Prevenzione delle Asp della regione.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 45 (3 in reparto, 1 in terapia intensiva, 41 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.243 (10.099 guariti, 144 deceduti); Cosenza: casi attivi 1.471 (27 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.441 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21.953 (21.392 guariti, 561 deceduti); Crotone: casi attivi 62 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 61 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.590 (6.489 guariti, 101 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 285 (11 in reparto, 1 in terapia intensiva, 273 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.083 (22744 guariti, 339 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 19 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 16 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.570 (5.478 guariti, 92 deceduti). (ANSA).