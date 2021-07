Calabria:Meloni,FdI sta valutando, accordo su regole saltate

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Oggi la candidatura di Roberto Occhiuto alla presidenza della Calabria è frutto di una delle regole che sono saltate e quindi la valutazione va fatta". Così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni riferendosi al candidato del centrodestra per le elezioni regionali in Calabria. L'ha detto in una conferenza stampa a Roma.

E ha ribadito: "Su questo stiamo discutendo al nostro interno". (ANSA).