Covid: in Calabria 111 nuovi positivi, due i decessi

(ANSA) - CATANZARO, 19 GIU - Sono 111 i nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria, 88 più 23 migranti sbarcati nel reggino. Ieri erano 77. I tamponi eseguiti sono 2.374. Sale al 4,68% il tasso di positività. Due i nuovi decessi che portano il totale delle vittime a 1.219. Ancora in calo sensibile i ricoverati nei reparti di cura -12 (100), mentre aumentano, +1 le terapie intensive (11). I guariti sono 225 (60.481), gli isolamenti domiciliari calano di 105 ( 6.794). Gli attualmente positivi sono 6.905 (-116).

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti ammonta a 910.298 e le persone risultate positive al Coronavirus sono 68.605. E' quanto emerge dai dati giornalieri comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti Catanzaro: Casi attivi 352 (21 in reparto, 2 in terapia intensiva, 329 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 9870 (9728 guariti, 142 deceduti); Cosenza: Casi attivi 5670 (38 in reparto, 4 in terapia intensiva, 5628 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 17201 (16649 guariti, 552 deceduti); Crotone: Casi attivi 107 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 100 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 6437 (6337 guariti, 100 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 555 (30 in reparto, 5 in terapia intensiva, 520 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 22447 (22114 guariti, 333 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 132 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 128 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 5403 (5311 guariti, 92 deceduti) Il decesso avvenuto presso al Policlinico Mater Domini è stato caricato nell'Asp di appartenenza, Crotone. (ANSA).