Sanità: Gom Reggio, attivato il "Portale del Cittadino"

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 17 GIU - Il Grande ospedale metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria informa, in una nota, che è stato reso disponibile il Portale del Cittadino on-line per prenotare e pagare prestazioni sanitarie.

"L'accesso al Portale - prosegue la nota - è possibile mediante il sito web aziendale www.ospedalerc.it cliccando sulla icona 'Prenotazioni Cup' dall'home page, oppure accedendo direttamente all'indirizzo portale.ospedalerc.it. È possibile effettuare il login mediante l'inserimento del codice fiscale e del numero di tessera sanitaria. Dopo aver inserito i dati richiesti, il Sistema riconoscerà l'utente che potrà effettuare la prenotazione desiderata, ricevendo tramite e-mail il promemoria di prenotazione e l'avviso analogico di pagamento, ovvero il modello recante le indicazioni sulle modalità di pagamento pagoPA. Inoltre, dal Portale, alla voce di menu 'Le mie Prenotazioni', è possibile visualizzare l'elenco delle prestazioni fruite e di quelle ancora in stato di prenotazione".

"Come era stato anticipato nel comunicato stampa relativo all'attivazione del Servizio PagoPA - aggiunge la nota - , il Portale del Cittadino permetterà di effettuare il pagamento delle prenotazioni effettuate mediante il sistema di pagamento pagoPA; quest'ultimo permetterà di ottenere, completata la transazione, una "ricevuta telematica" da stampare ed esibire al momento dell'esecuzione della prestazione. Questo ulteriore tassello si aggiunge alle azioni che il Gom di Reggio Calabria sta portando avanti nell'ambito della trasformazione digitale dei processi con un occhio di riguardo particolare ai servizi erogati ai cittadini". (ANSA).