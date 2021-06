COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 14 GIU - Calano drasticamente i nuovi contagi in Calabria in contemporanea con la riduzione dei tamponi per effetto del fine settimana. Sono 18 i positivi a fronte di 899 test. Il rapporto tamponi-positivi è al 2%.

Quattro le vittime, tutti decessi registrati in provincia di Cosenza, con il totale che sale a 1.212. Prosegue il calo dei ricoverati: -3 in area medica (146) e -1 in terapia intensiva (8). Si riducono anche gli isolati a domicilio (-192, 7.745) e i casi attivi (-196, 7.899). I nuovi guariti sono 210.

Prosegue costante l'azione di svuotamento e di allentamento della pressione negli ospedali della regione. Anche qualche reparto Covid realizzato alla bisogna è stato chiuso. Le maggiori attenzioni si sposta adesso interamente sulla questione legata all'immunizzazione. La Calabria, fanno sapere dalla Regione, ha dato immediata attuazione alle nuove disposizioni sulla somministrazione del vaccino Astrazeneca. Già da ieri, per le seconde dosi per coloro che hanno meno di 60 anni e che erano stata vaccinati con Astrazeneca sono stati utilizzati i sieri a mRna.

"Abbiamo iniziato sin da subito - ha spiegato Fortunato Varone, dirigente generale della Protezione civile regionale - con le seconde dosi seguendo le indicazioni del Cts stabilite venerdì.

E per questo valgono gli appuntamenti già presi. Nella giornata di domenica c'è stato un rallentamento che ci aspettavamo. C'è un po' di disorientamento da parte delle persone. Comunque per quanto ci riguarda noi sappiamo che la seconda dose di Astrazeneca deve essere effettuata categoricamente con Pfizer o Moderna".

Al momento non ci sono problemi per le dosi Pfizer. "Le dosi al momento ci sono e siamo tranquilli. Continuiamo ad operare in serenità per trasmettere serenità".

In corso da stamani, da parte di Sda Poste italiane, una nuova distribuzione di vaccini Moderna (ANSA).