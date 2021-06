Calabria:Irto,ho incontrato Letta,mia candidatura superata

(ANSA) - CATANZARO, 11 GIU - "Pur confermando il mio impegno, ribadisco che nei fatti la mia candidatura e quindi la scelta della comunità democratica calabrese è del tutto superata". E' quanto afferma Nicola Irto, vice presidente del Consiglio regionale, già indicato come candidato della coalizione di centrosinistra per la guida della Regione Calabria, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook."Ho incontrato - prosegue Irto - nei giorni scorsi il segretario del Pd, Enrico Letta. È stata una discussione vera, forse la più sincera di sempre. Mi è stato spiegato che per fare un accordo politico con il M5S è opportuno individuare un'altra candidatura. Ho ricordato che la mia non è stata un'autocandidatura: avevo dato la mia disponibilità dopo una pressante richiesta da parte di tutto il Pd, ed avevo accettato per la lealtà verso la mia terra. Se siamo arrivati a questo punto non è per una mia indisponibilità alla costruzione di nuove alleanze, ma perché ho posto pubblicamente grandi questioni politiche in ordine allo stato del Pd e ai problemi della mia regione, a cominciare dalla sanità, che rimangono purtroppo tutti attuali ed inevasi.

Questioni imprescindibili per la Calabria che prima o dopo andranno affrontate". "Tuttavia - prosegue l'esponente del Pd - ho fatto sapere che non mancherà il mio contributo. Ho chiarito che non vado in vacanza ma lavorerò, nei modi che saranno più opportuni, per cambiare il Partito democratico e per mettere al centro dell'interesse nazionale i problemi della Calabria. Noi la Calabria, presto o tardi, la cambieremo davvero".

Fonti del Nazareno però fanno sapere che "nessuno ha chiesto a Irto di ritirarsi- Per il Nazareno e la segreteria del Pd il candidato del Pd è e rimane Irto come confermato nell' ultima visita nella Regione del responsabile Enti Locali Francesco Boccia e dal colloquio avuto ieri stesso tra Irto e il segretario Enrico Letta. Tutto questo, spiegano dal Nazareno, non esclude l'opportunità politica e l'utilità della costruzione di una coalizione di centrosinistra forte e di un dialogo positivo e costruttivo con M5s che è andato avanti nelle scorse settimane e che certamente proseguirà. (ANSA).