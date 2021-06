COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 03 GIU - Positivi in calo nelle ultime 20 ore in Calabria: sono 104 i nuovi casi rispetto ai 158 di ieri, dato che sconta, però, tenuto conto della festività, una netta diminuzione di tamponi 1.333. Due i decessi che fanno salire il numero delle vittime dall'inizio della pandemia a 175.

Aumento contenuto, due unità a testa, per i ricoveri sia nei reparti di cura (224), sia nelle terapie intensive (16). In calo di 119 gli isolati a domicilio (8.852), mentre cresce la schiera dei guariti +217 (57.001).

La provincia di Reggio Calabria, con 48 casi accertati, si pone in testa a livello regionale. Segue a poca distanza Cosenza con 46. Poi Catanzaro con 5, Vibo Valentia 4 e Crotone uno.

A confermare il netto miglioramento del quadro complessivo sono i risultati del monitoraggio settimanale sulla diffusione del Covid 19 stilato dalla Fondazione Gimbe. Nella settimana 26 maggio-1 giugno emerge, per la Calabria, una performance in miglioramento che segna una netta diminuzione dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione anche i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid 19. Dai dati si rileva che la media giornaliera di persone testate per 100 mila abitanti nel periodo 12 maggio-1 giugno, è pari a 130, non molto distante da quella italiana (120).Per quanto riguarda le vaccinazioni, invece, la percentuale di popolazione con ciclo completo è pari al 20%, a cui aggiungere un ulteriore 18,5% solo con prima dose. Più alta quella relativa agli over 80 con ciclo completo, 70,9% a cui aggiungere un ulteriore 8,5% solo con prima dose. La fascia d'età 70-79 anni con ciclo completo è del 41,1% a cui aggiungere un ulteriore 35,3% solo con prima dose mentre la percentuale di popolazione della fascia d'età 60-69 anni con ciclo completo è pari al 30,3% a cui si deve aggiungere un ulteriore 35,7% solo con prima dose. (ANSA).